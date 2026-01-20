Aden Körfezi tezkeresi Meclis'te kabul edildi

TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresinin 1 yıl süreyle uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda ele alındı. Genel Kurul'da yapılan oylamada tezkere kabul edildi.



Tezkereyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı deniz unsurları Aden Körfezi, Somali karasu ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev yapacak.



Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresi 10 Şubat itibariyle sona erecekti.