Adı belli oldu: Ankara'nın yeni havalimanı pazartesi günü açılıyor
13.06.2026 12:53
Son Güncelleme: 13.06.2026 12:59
Uraloğlu'nun paylaştığı görselda havalimanı binası görüntüsü yer aldı.
Ankara'daki NATO Zirvesi'nde de kullanılması planlanan Etimesgut Havalimanı, yeni adıyla pazartesi günü açılıyor.
Ankara'nın yeni havalimanı açılıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı'nın yeni adıyla 15 Haziran pazartesi günü açılacağını bildirdi.
Havalimanı 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde de kullanılacak.
Uraloğlu açıklamasında yeni havalimanının adını da açıkladı.
Sosyal medya hesabında açıklama yapan Uraloğlu, havalimanının Ankara Havalimanı adıyla hizmet vereceğini bildirdi.
Bakan Uraloğlu, "Başkent hazır, Türkiye hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara Havalimanı'nı hizmete açıyoruz." ifadelerini kullandı.