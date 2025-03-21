Adil Karaismailoğlu kimdir? (AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun özgeçmişi)

Adil Karaismailoğlu 19.09.1969 tarihinde Trabzon'da doğdu; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı.



Adil Karaismailoğlu, 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünde göreve başladı. İETT’de mühendis ve yönetici olarak çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdür Yardımcılığı ve Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, Ulaşım Daire Başkanlığı; Ulaşım, Çevre ve Teknoloji Yatırımlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu görevleri süresince İstanbul Ulaşım ve Lojistik Master Planı çalışmalarının yapılması ve hayata geçirilmesini sağladı. Bu çalışmalar çerçevesinde İstanbul Karayolu altyapısının geliştirilmesi için yol, kavşak ve tüneller planlandı.



2019 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmekte iken 28 Mart 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine atandı. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’nı oluşturarak Türkiye’nin 2053 yılına kadar yapılacak yatırımlarını belirledi.



Karaismailoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.