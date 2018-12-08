Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel timin başında olan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla geçtiğimiz Haziran ayında tutuklanmıştı.



Müdür Özoğlu, yargılandığı Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi. Bir üyenin şerh koyduğu kararda mahkeme 'Delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmadığı' gerekçesiyle tahliye kararı verildiğini belireterek, "Mevcut delil durumu, savunmasının alınmış olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması, delilleri karartma ve kaçma şüphesinin bulunmaması ile tutuklu kaldığı süre ve tutukluktaki oranlılık ilkesi gözetilerek sanığın tahliyesine, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol uygulamasına karar verilmiştir" dedi.



Mahkeme ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'na yazı yazılmasına, İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nden gizli tanık 'Üsküdar' ın ifade tutanağının bir örneğinin istenmesine karar verdi.



320 BOŞ OPERASYON



15 Temmuz darbe girişimi sonrası Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olan Ercan Özoğluöz'un başında olduğu özel tim, FETÖ’nün TSK imamı Adil Öksüz'ün yakalanması için Sakarya'da 320 boş adrese operasyon yapmıştı. Özoğluöz'ün, Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından İstanbul'da bir plazada olduğunu gösteren bilgiyi yetkililer ile paylaşmadığı, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan kişilerin aileleriyle 22 ayrı WhatsApp görüşmesi yaptığı iddia edilmişti.