Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti

Uzun süredir hastanede akciğer kanseri tedavisi gören İstanbul Eski Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan yaşamını yitirdi.



Adil Serdar Saçan 1998 yılında kurduğu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğünün başkanı olarak pek çok önemli soruşturmayı yürütmüştü.



23 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Saçan, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra 15 Ocak 2010 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.



Saçan için yarın İstanbul'da cenaze töreni düzenlenecek.

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