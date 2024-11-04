Adilcevaz’ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Yağmurun 2 gündür etkili olduğu Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimleri, hava sıcaklığının düşmesiyle beyaza büründü.
İlçede hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğünü söyleyen Yasin Gezer isimli vatandaş, “Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimlerinde yağan yağmur yerini kara bıraktı. İlçe merkezinde bahar havası yaşanırken, yüksek kesimler ise karla kaplandı” dedi.
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