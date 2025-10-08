Adım adım takip edildi: 971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.



41 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine” yönelik son bir aydır devam eden operasyonlarda 971 vatandaşı dolandıran 271 şüpheliyi yakaladı.



Şüphelilerden 206'sı tutuklanırken 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Operasyonlar; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova'da gerçekleşti.

5 MİLYAR 34 MİLYON TL



Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

