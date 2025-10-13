Adım adım takip: Siber suçlulara büyük operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.



25 il merkezli “yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli tutuklandı. 123’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

YASA DIŞI BAHİS, KUMAR, YATIRIM ORTAKLIĞI, MÜSTEHCEN ÇOCUK VİDEOSU...

Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, oto yedek parça, araç satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.



Yerlikaya, operasyonların Adana, Yalova, Ardahan, Karabük, Gümüşhane, Bursa, Aydın, Ordu, Mersin, Antalya, Kırıkkale, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Niğde, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Bolu, Balıkesir, Nevşehir, Tunceli, İstanbul, Ankara ve Batman’da gerçekleştirildiğini duyurdu.



Operasyonlar sonucunda 10 adet soğuk cüzdan ile piyasa değeri yaklaşık 73 milyon TL olan 7 adet araç ile 7 adet tapuya el konuldu.



Yerlikaya, paylaşımında "Bilişim sistemlerini, sosyal medyayı kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmaya çalışanların kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle peşindeyiz." dedi.

