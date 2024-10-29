Adına 8 ayrı bankada hesap açıldı, tüm parayı çekip polise teslim edince dövüldü
Samsun’da bir kişi adına açılan banka hesaplarına yatırılan parayı polise teslim edip, şikayetçi oldu. 19 yaşındaki U.K. isimli genç, bu olay sonrasında üç kişi tarafından dövüldü. Saldırıya uğrayan gencin şikayeti üzerine şüpheliler gözaltına alındı.
Samsun’da 19 yaşındaki bir kişinin adına 8 ayrı banka hesabı açıldı.
Atakum ilçesinde, dün öğle saatlerinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giden U.K., bilgisi dışında kendi adına farklı bankalardan hesap açıldığı iddiasıyla şikayette bulundu.
Banka hesaplarından yaklaşık 50 bin lirayı çeken U.K., parayı polise teslim etti.
Saat 20.30 sıralarında yeniden polis merkezine giden U.K., Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde tanımadığı üç kişinin kendisini zorla otomobile bindirip, paranın nerede olduğunu sorduklarını, polise teslim ettiğini söyleyince de dövüldüğünü ve bu sırada otomobilden atlayıp kaçtığını söyleyerek şikayette bulundu.
Çalışma başlatan polis, B.C.K. (22), N.A. (30) ve V.K.’yi (21) gözaltına aldı.
Şüpheliler, verdikleri ifadede U.K. ile konuşmak için bir araya geldiklerini belirtti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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