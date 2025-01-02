Adına iki bankadan kredi çekilmişti! Dolandırılan kadının yargı zaferi

Antalya'da banka görevlisi gibi davranarak Dudu Çingil'i telefonla arayan dolandırıcılar, kredi kartı aidatını hesabına yatıracağını söyledi. Parayı hesaba yatırıp Çingil'in güvenini kazanan dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları kadın adına 2 bankadan kredi çekti. Kredi çekilen ikinci bankadan arayan görevlinin ikazıyla dolandırıldığını anlayan Çingil, yaşadığı olayı yargıya taşıdı.



"ADIMA 2 KREDİ ÇEKMİŞLER"



Banka iletişim numarası gibi görünen bir hattan arandığını anlatan Dudu Çingil, "0850'li bir numaradan arandım. 'Kredi kartı aidatı ödemesi yapacağız' diyerek IBAN numaramı istediler, ardından hesabıma parayı yatırdılar. 'Bu paranın devamı var' denildi. Başka bankadan IBAN numarası istediler. IBAN numarasını verdim. Benim adıma iki bankadan kredi çekmişler. 20 dakikanın sonunda ikinci bankanın uyarısıyla adıma kredi çekildiğini öğrendim" dedi.



Çingil, kendisini dolandıranlardan şikayetçi oldu.



MAĞDURİYETİNİ MAHKEMEYE TAŞIDI



Antalya 2’nci Tüketici Mahkemesi'nde görülen duruşmada Dudu Çingil, krediyi kendisinin çekmediğini, dolandırıcılar tarafından 20 dakika boyunca telefonda oyalanarak bilgilerinin alındığını ve bankanın ikazıyla dolandırıldığını anladığını ifade etti.



ÖDEDİĞİ KREDİ TUTARI İÇİN İADE KARARI



2 bankadan çekilen kredinin birinin iptal edildiğini kaydeden Çingil, diğer bankadaki 81 bin liralık kredi borcunun 9 bin 400 liralık taksitini ödediğini belirtti.



Mahkeme heyeti, gerekçesi ekli kararda açıklanmak üzere, Dudu Çingil'in borçlu olmadığının tespitine, kredi taksiti 9 bin 400 liralık tutarın bankadan alınarak kendisine ödenmesine hükmetti.