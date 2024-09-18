"Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" yalanıyla 3 milyon lira dolandırıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Feriştah Özdemir, telefonda kendisini savcı olarak tanıtıp "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" şüpheli tarafından 3 milyon lira dolandırıldı.

"Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" yalanıyla 3 milyon lira dolandırıldı

Menteşe'de yaşayan emekli işçi Feriştah Özdemir, kendisini 11 Eylül'de savcı olarak tanıtan bir kişinin aradığını, "Adınız soruşturmasına karıştı. Sizi bu durumdan kurtarmak için bize 3 milyon lira göndermeniz lazım" diyerek kendisini kandırıp dolandırdığını anlatarak şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bankaların genel müdürlükleri ile yapılan görüşmede Feriştah Özdemir'in gönderdiği paranın tamamının kripto varlıklara aktarıldığını tespit etti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada şüphelinin Salim Ö. olduğu belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

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