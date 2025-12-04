Adınıza hat mı açıldı? Kime dava açmanız gerekiyor? AYM karar verdi

Geçmiş yıllarda şikayetçinin beyanı ya da talebi olmadan, sözleşmede imza şartı aranmadan cep telefonu hatları çıkarılmasına ilişkin ortaya çıkan davada Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı.

Sanık sıfatıyla yargılanan Menduh Ataç, yerel mahkeme tarafından 2021 yılında bin lira adli para cezasıyla cezalandırıldı.

ALT BAYİ ÜST BAYİ KARMAŞASI

Cep telefonu hatlarına ilişkin sözleşme işlemlerinin alt bayi tarafından, sözleşmeye dair hattın aktivasyonunun ise üst bayi tarafından yapılmasından dolayı, sözleşme işlemlerine konu olan alt bayinin davada sanık olması gerekirken, üst bayi olan Ataç'a usule aykırı sözleşme nedeniyle yerel mahkeme, idari para cezası verilmesine karar verdi. Ataç, bu konuyla ilgili Yargıtay'ın kararlarının bulunduğunu, alt bayinin düzenlediği belgede sorumluluğunun bulunmadığını, daha önceki örnek kararlar neticesinde hakkında beraat kararı verilmesi yönünde savunmalarının mahkemece değerlendirilmediği belirtildi.

Yerel mahkeme ise kanuna aykırı olarak düzenlenen sözleşmeyi üst bayinin yetkili temsilcisi tarafından onaylanmasının mahkumiyet için yeterli olduğunu öne sürmüştü.

ANAYASA MAHKEMESİ SON NOKTAYI KOYDU

Anayasa Mahkemesi, başvurucu Menduh Ataç'ın gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine dair iddiasının kabul edilebilir olduğuna, adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Bakırköy 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

DAVAYI ALT BAYİYE AÇMAK GEREKİYOR

AYM'nin kararından da anlaşıldığı üzere, sözleşmeyi yapan alt bayilere dava açılması halinde sonuca ulaşılabileceği, üst bayilerin sözleşme nedeniyle sadece hat aktivasyonu yaptığı gerçeği ortaya çıkıyor.