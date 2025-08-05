İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevine iade edildi.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak "konutu terk etmeme" koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10.07.2025 tarihinde Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 47 nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25.07.2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla "konutu terk etmeme" adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yöneticiliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütü soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınan ve 8 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlikçe hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı alınan Tutdere hakkında uygulanan bu tedbir kararı da 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.