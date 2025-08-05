Adıyaman Havalimanı'nda silahlı saldırı
Adıyaman Havalimanı'nda silahlı saldırgan paniği yaşandı. Bir kişi, husumetlisini vurmak istedi. Olayda can kaybı yaşanmadı.
Adıyaman'da kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, Adıyaman Havalimanı'nın terminal kısmında husumetlisine silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda tabancadan çıkan mermiler bir araca isabet etti.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta hasar oluştu. Olayla ilgili iki zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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