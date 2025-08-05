Adıyaman Havalimanı'nda silahlı saldırı

Adıyaman Havalimanı'nda silahlı saldırgan paniği yaşandı. Bir kişi, husumetlisini vurmak istedi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Adıyaman Havalimanı'nda silahlı saldırı

'da kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, Adıyaman 'nın terminal kısmında husumetlisine düzenledi.

Saldırıda tabancadan çıkan mermiler bir araca isabet etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta hasar oluştu. Olayla ilgili iki zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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