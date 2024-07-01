Adıyaman Valiliği salgın iddialarını yalanladı

Adıyaman Valiliği, sosyal medyada yer alan kentte salgın vakalarının arttığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Adıyaman Valiliği salgın iddialarını yalanladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı hesaplarından, kentte ishal ve kusma gibi vakalarının arttığına yönelik asılsız paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haziran ayı içerisinde ilimiz merkez ve ilçelerinde kusma ve ishalli hastalıklar ile ilgili salgın olarak tanımlanabilecek düzeyde bir artış söz konusu olmadığı gibi önceki yıllardaki aynı döneme göre daha az vaka sayısı söz konusudur. Durum böyle iken, kamusal sorumluluktan uzak bir anlayışla halk arasında korku, endişe ve panik yaratabilecek bu tarz bir açıklamayı herhangi bir somut bilgi, belge ve duyuma sahip olmadan yapmak ciddiyetten uzak bir yaklaşımdır.

Bundan sonraki süreçte Valiliğimizin ve ilgili kurumlarımızın, herhangi bir somut bilgi, belge ve kanıta dayanmadan toplumu korku ve paniğe sevk edebilecek bu tür paylaşım ve haberlere karşı her türlü idari ve hukuki yetkisini kullanacağının bilinmesi gerekmektedir."

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