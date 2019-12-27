Adıyaman ve Hakkari'de eğitime kar engeli

Adıyaman Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, ilçe merkezinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.



Aydın, "Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 27 Aralık Cuma günü ilçe merkezindeki okulların tamamı ile İnlice beldesi, Alancık, Yarpuzlu, Eski Köy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Punarbaşı, Karasu köy okulları tatil edildi" dedi.



Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi.



İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini yarın da sürdürmesinin beklendiğini belirtti.



Acar, bu nedenle ilçede taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda 27 Aralık Cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

HAKKARİ'DE DE 1 GÜN ARA

Hakkari ve Yüksekova ilçesinde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.



Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde 27 Aralık 2019 Cuma

günü okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.