Adıyaman'da 120 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden konut inşaatlarında çalışan 120 işçi yedikleri yemek sonrası akşam saatlerinde fenalaştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan inşaat işçilerinin yedikleri yemekten dolayı zehirlenerek fenalaştığı iddia edildi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.