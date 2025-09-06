Adıyaman'da 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor

Adıyaman’da, 19 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor.

Adıyaman'da 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor

Edinilen bilgilere göre, merkez İndere TOKİ’lerde ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki Mahmut Ensari Öksüz, 2 gün önce sabah saatlerinde işe gitmek için evden ayrıldı. Evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve hayatından endişe edilen Mahmut Ensari Öksüz’ün yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Her yerde aranan ve kendisine ulaşılamayan Öksüz’ü görenlerin ve yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi. Öksüz ailesi, Mahmut Ensari Öksüz’ün bulunması için yetkililerden yardım istediğini söyledi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

