Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Sincik-Kahta karayolu Çavçük Köyü mevkiinde 02 ABT 012 plakalı otomobil ile 34 FPL 708 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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