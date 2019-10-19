Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, silahlı iki teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
Adıyaman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Adıyaman kent kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.
Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.