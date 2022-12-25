Adıyaman’da 3 köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman'da kuduz vakaları nedeniyle 3 köy karantinaya alındı.

Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak’a ait köpek hastalanınca tedavi altına alındı.

Kuduz belirtileri bulunan köpekten alınan numuneler Adana Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi. Burada yapılan testlerde köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine köpeğin yaşamına son verildi.

Dikilitaş köyünün yanı sıra Yeniköy ve Zormağara köyleri de karantina altına alındı.

Gerekli tüm tedbirlerin alındığı köylerde pazartesi günü itibarıyla tüm kedi ve köpeklerin aşılanacağı, Dikilitaş, Yeniköy ile Zormağara köylerinde 6 ay boyunca karantina uygulanacağı belirtildi.