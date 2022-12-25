Adıyaman’da 3 köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kuduz vakalarının görüldüğü 3 köy karantina altına alındı.

Adıyaman’da 3 köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

'da kuduz vakaları nedeniyle 3 köy karantinaya alındı.

Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak’a ait köpek hastalanınca tedavi altına alındı.

belirtileri bulunan köpekten alınan numuneler Adana Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi. Burada yapılan testlerde köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine köpeğin yaşamına son verildi.

Dikilitaş köyünün yanı sıra Yeniköy ve Zormağara köyleri de karantina altına alındı.

Gerekli tüm tedbirlerin alındığı köylerde pazartesi günü itibarıyla tüm kedi ve köpeklerin aşılanacağı, Dikilitaş, Yeniköy ile Zormağara köylerinde 6 ay boyunca karantina uygulanacağı belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...