Adem Kaya
Adem Kaya

Adıyaman'da, 16 Ağustos'ta Kömür beldesi kırsalında askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etmişti.

Olayda 3'ü dost ateşiyle 4 asker şehit olmuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Bakanlık, Adıyaman vali yardımcılarından Adem Kaya'yı, Kömür Belde Belediyesi'ne belediye başkanı olarak görevlendirildi.