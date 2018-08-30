Adıyaman'da, 16 Ağustos'ta Kömür beldesi kırsalında askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etmişti.
Olayda 3'ü dost ateşiyle 4 asker şehit olmuştu.
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
Bakanlık, Adıyaman vali yardımcılarından Adem Kaya'yı, Kömür Belde Belediyesi'ne belediye başkanı olarak görevlendirildi.
Adıyaman'da 4 askerin şehit olduğu belde belediyesine kayyum
Anadolu AjansıTürkiye
Adıyaman'da, 4 askerin şehit olmasının ardından belediye başkanı tutuklanan Kömür beldesine, Vali Yardımcısı Adem Kaya kayyum olarak atandı.
Adıyaman'da, 16 Ağustos'ta Kömür beldesi kırsalında askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etmişti.