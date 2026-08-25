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Adıyaman'da 4,2 büyüklüğünde deprem

25.08.2026 21:57

Son Güncelleme: 25.08.2026 22:04

Adıyaman'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Adıyaman'da 3 dakika içinde 3,7 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.43'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

Sarsıntı 7 km derinlikte meydana geldi. 

 

ÜÇ DAKİKA ARAYLA OLDU

Bu depremden 3 dakika önce Sincik ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği ise yine 7 km olarak belirlendi. 