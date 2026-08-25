Adıyaman'da 4,2 büyüklüğünde deprem
25.08.2026 21:57
Son Güncelleme: 25.08.2026 22:04
Anadolu Ajansı
Adıyaman'da 3 dakika içinde 3,7 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.43'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı 7 km derinlikte meydana geldi.
ÜÇ DAKİKA ARAYLA OLDU
Bu depremden 3 dakika önce Sincik ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği ise yine 7 km olarak belirlendi.