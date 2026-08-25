Adıyaman'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Adıyaman 'ın Sincik ilçesinde saat 21.43'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı 7 km derinlikte meydana geldi.

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Bu depremden 3 dakika önce Sincik ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği ise yine 7 km olarak belirlendi.