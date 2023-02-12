Adıyaman'da 6 bin kişilik yaşam alanı kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adıyaman'ın doğusunda yer alan Yeni Otogar yanında depremzedeler için 6 bin kişilik yaşam alanı kurulacağını açıkladı.

Adıyaman'da 6 bin kişilik yaşam alanı kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'da 6 bin kişilik yaşam alanı kurulacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adıyaman'ın doğusunda yer alan Yeni Otogar yanında 6 bin kişilik yaşam alanı kuruyoruz. Bu alanda depremzede vatandaşlarımız için 500 adet 4 x 4 çadır, 10 x 100 büyük çadır, 3 adet 21 x 12 çadır, 30 adet 3 x 7 konteyner, 2 tanesi 2 katlı 13 adet prefabrik konteyner, yemekhane ve 25 adet tekli tuvalet yer alıyor" denildi.

Adıyaman'daki yıkım havadan görüntülendi

Adıyaman'daki yıkım havadan görüntülendi

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Yeni yaşam alanlarının kurulması için tüm ekibin canla başla çalıştığı belirtilerek, Adıyaman Üniversitesi Stadyumu'nda 750 kişi, Adıyamanspor Stadyumu'nda 2 bin kişinin barınabileceği çadır kentlerin kurulduğu da kaydedildi.

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