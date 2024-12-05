Adıyaman'da 7. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Adıyaman'da, 7 katlı binanın terasından düşen 15 yaşındaki kız çocuğu kurtarılamadı.

Adıyaman'da 7. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

merkez Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında 7 katlı bir binanın teras katında bulunan Azra Nisa A. (15), dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır yaralanan Azra Nisa A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Azra Nisa A. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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