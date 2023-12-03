Adıyaman'da aile arasında bıçak, taş ve sopalı kavga: 8 yaralı

Adıayaman'ın Besni ilçesine bağlı Kargalı köyünde iddiaya göre, kardeşler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mustafa, Mehmet, Necmettin, Cebrail, Haci Vakkas, Yıldız, Hatice ve Nurgül Özgül, yaralandı.

