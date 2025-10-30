Adıyaman'da akrabaların kavgası kanlı bitti: Yaralılar var

Adıyaman'da merkez Örenli TOKİ'lerde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada A.T., B.U. ve S.U. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılara sağlık ekiplerince müdahale edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların kendilerine saldıran kişilerden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.