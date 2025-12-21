Adıyaman'da bottan gölete düşen 5 kişiden 1'i kayıp
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şişme botun alabora olması sonucu Atatürk Baraj Göleti'ne düşen 4 kişi kurtarılırken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kahta'da balık tutmak için Atatürk Baraj Göleti'ne şişme botla açılan E.E, R.Ü, C.E, B.A. ve F.Ç. botun alabora olması sonucu suya düştü.
Çevredeki balıkçılar tarafından E.E, R.Ü, C.E, B.A. kurtarılırken F.Ç. gözden kayboldu.
İhbarla bölgeye kurtarma ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar F.Ç'nin bulunması için çalışma başlattı.
Kurtarılan 4 kişi ise ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.