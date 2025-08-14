Adıyaman'da anız yangını

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Cendere Köprüsü yakınlarında bilinmeyen nedenle anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek civarda bulunan meyve bahçelerine sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.