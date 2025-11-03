Adıyaman'da atık malzeme alanında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İndere bölgesinde atık inşaat malzemelerin bulunduğu yerde yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Yangın yerine bölgede bulunan bazı inşaatların su tankerleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.