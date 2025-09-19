Adıyaman'da bekçinin şüpheli ölümü

Adıyaman'da Sümerevler Mahallesi'nde inşaatta bekçi olarak çalışan Ökçün Tekle (57), inşaat çalışanları tarafından hareketsiz halde bulundu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tekle'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Cenaze, savcılığın ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.