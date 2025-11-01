Adıyaman'da bıçaklı ve sopalı kavga: Yaralılar var

Adıyaman'da Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu 26337. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Olayın bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu altı kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.