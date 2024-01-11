Adıyaman’da bir kişi aracında intihar etti

Sümerevler Mahallesi Eğriçayı Parkı içerisine gelen Hasan P. (30), park ettiği aracının içerisinde pompalı av tüfeğiyle kendini vurdu.

Hasan P.'yi araç içerisinde gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ardından kendi araçlarıyla bir hastaneye getirdi. Hasan P. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.