Adıyaman'da Mustafa Ekici idaresindeki resmi plakalı İl Özel İdaresi'ne ait çöp kamyonu, merkez Kömür beldesine bağlı Kaş Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan Mehmet Tepecek (42) ile Hakan Yapıcı (44) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekici'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Adıyaman'da çöp kamyonu devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Adıyaman'da çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Adıyaman'da Mustafa Ekici idaresindeki resmi plakalı İl Özel İdaresi'ne ait çöp kamyonu, merkez Kömür beldesine bağlı Kaş Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.