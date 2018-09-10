Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde DAEŞ üyelerinin kaldığı belirlenen evlere operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramalarda, çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla K.K, İ.İ, M.U. ve G.T. gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü.
Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde DAEŞ üyelerinin kaldığı belirlenen evlere operasyon düzenledi.