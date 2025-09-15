Naci Görür 3,8 büyüklüğündeki depreme dikkat çekti: "Stres alanını kısmen değiştirebilir"

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

ADIYAMAN'DA BÜYÜK DEPREM TEHLİKESİ VAR MI?

Adıyaman, Türkiye'nin deprem tehdidi yüksek şehirleri arasında yer alıyor.

Adıyaman'ı tehdit eden fay hatlarının başında Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı ve Bitlis Bindirme Kuşağı geliyor.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, daha önce yaptığı açıklamada "Adıyaman, kendi fay hattının hareketiyle oluşacak büyük bir depremle henüz yüzleşmedi. Özellikle Zagros kuşağı yavaş bir hareketle enerji biriktiriyor. Ne zaman harekete geçeceği bilinmez ama şimdiden hazırlık yapılmalı." demişti.

"STRES ALANINI DEĞİŞTİREBİLİR"

Görür, bu sabah meydana gelen depremin ardından bir yorumda daha bulundu.

Çelikhan'da meydana gelen depremin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, Bitlis-Zagros hattına dikkat çekti.

Görür, "Küçük ama, Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir." dedi.