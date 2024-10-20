Adıyaman'da devlet hastanesinin yolu asfaltlandı

Gölbaşı Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla ilçenin ulaşım alanlarını iyileştirmeye devam ediyor. İlçeyi altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla geleceğe hazırlayan Gölbaşı Belediyesi, yeni yol açma çalışmaları ile asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.