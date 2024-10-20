Adıyaman'da devlet hastanesinin yolu asfaltlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde belediye ekipleri, devlet hastanesinin yolunu asfaltla kapladı.

Adıyaman'da devlet hastanesinin yolu asfaltlandı

Gölbaşı Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla ilçenin ulaşım alanlarını iyileştirmeye devam ediyor. İlçeyi altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla geleceğe hazırlayan Gölbaşı Belediyesi, yeni yol açma çalışmaları ile asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Adıyaman'da devlet hastanesinin yolu asfaltlandı - 1

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yenikent Mahallesi'nde bulunan devlet hastanesinin yolu altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından asfalt serimine başladı.

Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan İskender Yıldırım, “6 Şubat depreminde, zarar gören bütün alt yapımızı yeniliyoruz. Çalışmalarımız sona erdikten sonra ilçemizin uzun yıllar alt yapı problemi olmayacak. Belediye ekiplerimizin alt yapı çalışmalarını yerinde denetleyip, bilgi aldık" diye konuştu.

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