Adıyaman'da dilencilere göz açtırılmıyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde dilencilere yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde trafik ışıklarında durarak vatandaşlardan para dilenen şahısları tek tek yakaladı.

Dilenirken yakalanan toplam 5 kişi, zabıta müdürlüğüne getirildi. Burada her bir kişiye, 977 TL para cezası kesildi.

Toplam 4 bin 885 TL para cezasının kesilmesi sonrasında dilenciler serbest bırakılırken, şahısların üzerinde ele geçirilen bir miktar paraya da el konuldu.