Adıyaman'da dilencilere göz açtırılmıyor

Adıyaman’da, vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplayan dilencilere göz açtırılmıyor.

Adıyaman'da dilencilere göz açtırılmıyor

Belediyesi Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde dilencilere yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde trafik ışıklarında durarak vatandaşlardan para dilenen şahısları tek tek yakaladı.

Dilenirken yakalanan toplam 5 kişi, zabıta müdürlüğüne getirildi. Burada her bir kişiye, 977 TL para cezası kesildi.

Toplam 4 bin 885 TL para cezasının kesilmesi sonrasında dilenciler serbest bırakılırken, şahısların üzerinde ele geçirilen bir miktar paraya da el konuldu.

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