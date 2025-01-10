Adıyaman'da ev yangını: Maddi hasar oluştu

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesinde A.G'ye ait ikamette sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yapılan çalışmaların ardından yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine çalışılıyor.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.