Adıyaman’da eve giren hırsızlar altınlarla kayıplara karıştı

Adıyaman'da kimliği belirsiz 3 şahıs, merkez İmamağa Mahallesi'nde ikamet eden Ekrem Yanık’a ait eve girdi.

Şahıslar evde bulunan 3 adet altın bilezik ile 1 adet çeyrek altını alarak kayıplara karıştı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEMEDE BULUNDU

Hırsızlık olayının yaşandığını bir süre sonra fark eden ev sahibi Ekrem Yanık, polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, soruşturma başlatıldı.