Adıyaman’da eve giren hırsızlar altınlarla kayıplara karıştı

Adıyaman'da eve giren şahıslar, altınlarla kayıplara karıştı. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman’da eve giren hırsızlar altınlarla kayıplara karıştı

'da kimliği belirsiz 3 şahıs, merkez İmamağa Mahallesi'nde ikamet eden Ekrem Yanık’a ait eve girdi.

Şahıslar evde bulunan 3 adet bilezik ile 1 adet çeyrek altını alarak kayıplara karıştı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEMEDE BULUNDU

olayının yaşandığını bir süre sonra fark eden ev sahibi Ekrem Yanık, polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, soruşturma başlatıldı.

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