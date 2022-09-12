Adıyaman'da fabrika yangını: 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 3 işçi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan işçilerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.09.2022 - 02:54

Adıyaman'da fabrika yangını: 3 işçi hastaneye kaldırıldı

'da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken 3 işçi dumandan etkilendi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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