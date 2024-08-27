Adıyaman'da feci kaza: 1 ölü

Gölbaşı-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde Ekrem Cengiz'in (42) kullandığı otomobil, gece saatlerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
Kazayı görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Ekrem Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemenin ardından Cengiz'in cenazesi, Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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