Adıyaman'da feci kaza: 1 ölü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bariyerlere çarparak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ekrem Cengiz yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da feci kaza: 1 ölü

Gölbaşı- kara yolunun 10'uncu kilometresinde Ekrem Cengiz'in (42) kullandığı otomobil, gece saatlerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Kazayı görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Ekrem Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemenin ardından Cengiz'in cenazesi, Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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