Adıyaman'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki menfeze çarptı. Otomobildeki anne hayatını kaybederken 4'ü çocuk 6 kişi ise yaralandı.

Adıyaman'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kahta- yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Özdemir yönetimindeki 02 SA 531 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte M.Ö. (2), Y.Ö. (5), E.Ö. (15), M.Ö. (8), M.Ö. (9), E.Ö. (34) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan yaralılardan çocukların annesi olduğu öğrenilen Esmer Özdemir'in (34) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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