Adıyaman'da feci kaza: Yakıt tankeri ile otomobilin çarpışmasında üç kişi öldü
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, ikisi kadın üç kişi hayatını kaybederken dört kişi ise yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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