Adıyaman'da feci kaza: Yakıt tankeri ile otomobilin çarpışmasında üç kişi öldü

Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da feci kaza: Yakıt tankeri ile otomobilin çarpışmasında üç kişi öldü

Edinilen bilgilere göre, -Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, ikisi kadın üç kişi hayatını kaybederken dört kişi ise yaralandı.

Adıyaman'da feci kaza: Yakıt tankeri ile otomobilin çarpışmasında üç kişi öldü - 1

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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