Adıyaman'da FETÖ operasyonu

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 'ye yönelik yaptıkları çalışmada, İ.Z. ve M.Z.S'nin terör örgütüyle bağlantılı olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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