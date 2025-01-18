Adıyaman'da FETÖ operasyonu

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ'ye yönelik yaptıkları çalışmada, İ.Z. ve M.Z.S'nin terör örgütüyle bağlantılı olduğunu belirledi.



Düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.