Adıyaman'da hafriyat kamyonu devrildi

Adıyaman'da bir hafriyat kamyonu, boşaltım işlemi sırasında devrildi. Olayda sürücü yara almatan kurtuldu.

Adıyaman'da hafriyat kamyonu devrildi

’ın Sincik ilçesinde boşaltım yapan hafriyat kamyonu devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu Köyü yakınlarında boşaltım yapan 27 ASM 74 plakalı devrildi.

Kontrolden çıkarak devrilen kamyonun ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası kamyon iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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