Adıyaman'da husumetli aileler birbirine girdi: Beş yaralı

Adıyaman'da husumetli aileler arasındaki kavgada beş kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 20 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da husumetli aileler birbirine girdi: Beş yaralı

'da husumetli aileler biribirne girdi.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Olgunlar Köyü'nde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Bulut ve Dağhan aileleri arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Adıyaman'da husumetli aileler birbirine girdi: Beş yaralı - 1 Olayın yaşandığı köyde geniş güvenlik önlemleri alındı

Durum üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri eden şahıslara müdahale etti.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede kavgada yaralanan beş kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da husumetli aileler birbirine girdi: Beş yaralı - 2 Jandarma ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaylar burada da devam etti.

Hastaneye gelerek eden olayın taraflarından yaklaşık 20 kişi ise gözaltına alındı

Jandarma ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

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