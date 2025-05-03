Adıyaman'da husumetli aileler birbirine girdi: Beş yaralı
Adıyaman'da husumetli aileler arasındaki kavgada beş kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 20 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da husumetli aileler biribirne girdi.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Olgunlar Köyü'nde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Bulut ve Dağhan aileleri arasında tartışma çıktı.
Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Durum üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti.
Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede kavgada yaralanan beş kişi hastaneye kaldırıldı.
20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olaylar burada da devam etti.
Hastaneye gelerek kavga eden olayın taraflarından yaklaşık 20 kişi ise gözaltına alındı
Jandarma ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.
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