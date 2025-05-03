Adıyaman'da husumetli aileler birbirine girdi: Beş yaralı

Adıyaman'da husumetli aileler biribirne girdi. Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Olgunlar Köyü'nde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Bulut ve Dağhan aileleri arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayın yaşandığı köyde geniş güvenlik önlemleri alındı

Durum üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede kavgada yaralanan beş kişi hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı