Adıyaman'da ihbara giden polis ekibi kaza yaptı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Girne Mahallesi'nde bir ihbar üzerine adrese gitmek için yola çıkan Mehmet U. idaresindeki polis aracı ile B. Y. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada ekip aracındaki polis memurları sürücü Mehmet U. ile İsa Ö., Yunus A., Umut A. ve diğer araçtaki Müslüm Ç. yaralandı.

Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan İsa Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yaralanan polislerin Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’nde görev yaptıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.