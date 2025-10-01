Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.D. (27) idaresindeki  otomobil ile E.Ç., idaresindeki otomobil, Kahta- karayolunun 7’nci kilometresinde çarpıştı. Kazada sürücüler M.D. ve E.Ç. ile araçlarda bulunan E.Ç. (5), Ü.Ç. (34) ve Ü.Ç. (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

