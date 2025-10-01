Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, M.D. (27) idaresindeki otomobil ile E.Ç., idaresindeki otomobil, Kahta-Adıyaman karayolunun 7’nci kilometresinde çarpıştı. Kazada sürücüler M.D. ve E.Ç. ile araçlarda bulunan E.Ç. (5), Ü.Ç. (34) ve Ü.Ç. (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.