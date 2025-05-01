Adıyaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kendi aralarında şakalaşan üç arkadaş bir süre sonra tartışma başladı.

Şakalaşma sonrası çıkan kavgada şahıslar bir birine bıçakla saldırdı.

ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen bıçaklı kavgada M.Ç., Ç.K. ve Z.G., vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

