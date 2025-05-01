Adıyaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada üç kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kendi aralarında şakalaşan üç arkadaş bir süre sonra tartışma başladı.
Şakalaşma sonrası çıkan kavgada şahıslar bir birine bıçakla saldırdı.
ÜÇ KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen bıçaklı kavgada M.Ç., Ç.K. ve Z.G., vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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